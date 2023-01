Luan Brito - Divulgação / Fluminense

Luan BritoDivulgação / Fluminense

Publicado 05/01/2023 13:30

Rio - O Fluminense está perto de negociar mais uma revelação da sua base. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Porto encaminhou a contratação do atacante Luan Brito, de 20 anos, que está disputando a Copa São Paulo de Juniores.

Segundo o portal, a operação envolve um empréstimo de 18 meses com uma opção de compra de cerca de 3 milhões de euros, algo em torno de R$ 17 milhões. A tendência é que a negociação tenha um desfecho nos próximos dias e que o jogador deixe de disputar a Copinha.

Luan Brito é filho do ex-jogador do Fluminense: Marco Britto, também revelado pelo clube carioca nos anos de 1990 e que defendeu o Vasco. O jovem, de 20 anos, é considerado um talento de Xerém, mas nunca recebeu uma oportunidade entre os profissionais.

O Porto já contratou recentemente um atacante revelado pelo Fluminense. Evanilson, de 23 anos, chegou ao clube lusitano após se destacar em 2020 pelo Tricolor. Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 25 jogos e fez oito gols pelo Porto.