Luan Brito é filho do ex-jogador Marco Brito - Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 05/01/2023 10:51

Rio - O Fluminense está negociando mais uma joia com o futebol europeu. O Porto, de Portugal, fez uma proposta de empréstimo pelo atacante Luan Brito. O jogador, de 20 anos, é interesse antigo do clube português, que teve uma oferta rejeitada pelo Tricolor das Laranjeiras em 2022.

A proposta dos portugueses é de empréstimo por uma temporada com opção de compra de 3 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões). Entretanto, o valor da opção de compra não agradou o Fluminense, de acordo com o site "Saudações Tricolores".

As conversas vão seguir nos próximos dias. Em 2022, o Fluminense rejeitou duas propostas do Porto pelo atacante. Luan Brito tem contrato até o fim de 2024 com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 285 milhões na cotação atual) para o exterior.

Luan Brito é filho do ex-jogador Marco Brito, que também foi revelado no Fluminense. Ele defendeu o clube entre 1995 e 2003, foi campeão da Copa Rio de 1998, campeão brasileiro da terceira divisão em 1999 e campeão carioca em 2002. Já Luan é o artilheiro tricolor no sub-20 e foi campeão carioca da categoria em 2022.