Publicado 04/01/2023 11:58 | Atualizado 04/01/2023 13:25

Rio - O meia Nathan apareceu após não se reapresentar no Fluminense na última segunda-feira (2), no CT Carlos Castilho, para iniciar a pré-temporada. Fora dos planos do Atlético-MG, o jogador seria novamente emprestado ao Tricolor por mais um ano, mas "sumiu" e ignorou as ligações da diretoria do clube carioca. A situação gerou irritação por parte dos dois clubes.

"Nos últimos dias sentei com meu pai, e decidimos que eu iria ficar no Galo. Por mais que o clube tenha dito que não contaria comigo, que o técnico não contaria comigo, nós decidimos que eu ia ficar no Galo por questões de projeto de carreira. Por esse motivo e pelo meu estilo de vida e da minha família também, eu preferi ficar no Galo, um clube que eu tenho muito carinho", disse o meia ao "ge".

Nathan foi ausência na reapresentação do Fluminense na última segunda-feira, ignorou as ligações e não deu explicações. A situação gerou irritação da diretoria tricolor, que desistiu da negociação. O clube carioca tinha um acordo com o Atlético-MG pela renovação do empréstimo, mas faltava a assinatura do jogador. Ele, no entanto, não apareceu no CT Carlos Castilho.

O meia está fora dos planos do técnico Eduardo Coudet para 2023. O Atlético-MG, inicialmente, queria vendê-lo, mas com a falta de interessados decidiu emprestá-lo novamente ao Fluminense. O sumiço de Nathan também gerou uma surpresa ao Galo. O atleta alega que permaneceu em Santa Catarina com a família por ter sido orientado pelo clube mineiro a se reapresentar no dia 13.

"Só tenho a agradecer ao Fluminense pela temporada que passei lá. Todos os jogadores, diretores e funcionários eu tenho um carinho enorme, me dei bem com todo mundo no clube. Não tenho inimizade com ninguém. Estou em casa ainda porque recebi um comunicado de que era para eu me reapresentar dia 13, então dia 13 vou me apresentar em Minas", explicou o jogador.

"O que tem na mídia dizendo "Nathan não veio por causa de salário" é mentira. Inclusive no Galo eu recebo menos do que eu ia receber no Fluminense, então foi pelo meu estilo de vida e pela pessoa Nathan. O Nathan, o meu coração falou mais alto, por esse motivo resolvi voltar para o Galo", completou.

Apesar da declaração do apoiador, o Atlético-MG divulgou uma nota oficial reforçando que não conta com Nathan para 2023. O Galo afirmou que o meia está de férias e disse que o jogador deverá procurar um novo clube.

"Informamos que o atleta e os agentes já foram informados que ele não faz parte dos planos para esta temporada. Diante da recusa em ir pro Fluminense, antecipamos as férias dele até que se defina um novo destino", disse.

Nathan foi contratado por empréstimo pelo Fluminense em 2022. O jogador chegou com status de titular, mas não correspondeu. Embora fosse reserva, o meia tinha o respaldo do técnico Fernando Diniz, que pediu sua permanência. Em sua única temporada no clube, Nathan disputou 38 dos 71 jogos, sendo 13 como titular, marcou três gols e deu duas assistências. Ele foi o terceiro reserva mais utilizado no ano.