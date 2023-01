Nathan deve permanecer no Fluminense até o final do empréstimo - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 04/01/2023 09:00 | Atualizado 04/01/2023 09:13

Rio - A decisão de Nathan de não se reapresentar e pedir um aumento para renovar com o Fluminense depois do acerto entre o clube carioca e o Atlético-MG irritou o Tricolor. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Flu desistiu de renovar o empréstimo com o apoiador.

Nathan, de 26 anos, está fora dos planos do Galo e não deverá seguir no clube mineiro. Inicialmente o desejo do Alvinegro era vender o meia, porém, com a ausência de propostas, houve um acerto com o Fluminense por um novo empréstimo. O Tricolor pagaria R$ 1 milhão pelo negócio.

Contratado pelo Fluminense no ano passado, Nathan nunca se firmou como titular e teve um ano de altos e baixos. Apesar disso, Fernando Diniz pediu sua permanência e o clube carioca se esforçou para atender o treinador.