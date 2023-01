O Fluminense estreou na Copinha 2023 com vitória - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

O Fluminense estreou na Copinha 2023 com vitóriaFoto: Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 03/01/2023 19:54

O Fluminense estreou na Copinha 2023 com o pé direito. Nesta terça-feira, os Moleques de Xerém venceram o Porto Vitória-ES no Estádio Joaquim de Morais Filho, pela primeira rodada do Grupo 14. O único gol do jogo foi marcado por Agner, já nos acréscimos da etapa complementar.

Aos 46 minutos, Isaac ajeitou de calcanhar para o meio-campista, que bateu de primeira da entrada da área para colocar o Flu em vantagem no marcador. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

O Tricolor, agora, vira a chave para a segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior. A equipe comandada por Ricardo Resende volta a campo na sexta-feira, às 17h15, para enfrentar o Imperatriz-MA. Esta partida também será realizada no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.