Jogadores do Fluminense foram a campo no primeiro dia de pré-temporadaDivulgação/Fluminense

Publicado 02/01/2023 17:23

No primeiro dia útil de 2023, os jogadores do Fluminense começaram os trabalhos. Após longo período de férias (desde 13 de novembro), o elenco tricolor se apresentou nesta segunda-feira (2) no CT Carlos Castilho para dar início à pré-temporada, já com as contratações feitas para reforçar o grupo.



Academia pra voltar no ritmo pic.twitter.com/cJYCJU3myM — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 2, 2023

Os jogadores trabalharam na academia e fizeram avaliações físicas, e também foram a campo. Quem já estava no Rio já realizou os exames médicos e faltam os que estavam em outras cidades. O dia também contou com a reunião do grupo com o técnico Fernando Diniz e a diretoria.



Como quase todos já vinham trabalhando a parte física de casa desde o meio de dezembro, sob a supervisão da comissão técnica do Fluminense, o trabalho com bola começará já na terça-feira (3).



As contratações para a temporada de 2023 também tiveram contato com os novos companheiros. Ao todo, são sete caras novas: o goleiro Vitor Eudes, o zagueiro Vitor Mendes, o lateral-direito Guga, o lateral-esquerdo Jorge, o meia Lima e o atacantes Keno e Giovanni Manson.



Os treinos neste semana serão em período integral a partir de terça. O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no dia 14, contra o Resende em Volta Redonda, e a tendência é que utilize um time de jovens e reservas.