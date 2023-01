Gerson - Reprodução

02/01/2023

Rio - O meia Gerson, de 25 anos, está de volta ao Flamengo, mas o Fluminense, rival do Rubro-Negro, também se alegrou de alguma forma por conta da operação. Como foi revelado pelo Tricolor, o clube das Laranjeiras terá direito a uma parte do valor envolvido na operação de venda selada pelo Olympique de Marselha.

De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Flamengo irá desembolsar algo em torno de 15 milhões de euros (R$ 85,5 milhões na cotação atual) de forma parcelada. Deste montante, cabe ao Fluminense aproximadamente R$ 2,3 milhões.

O valor destinado ao Tricolor é calculado pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa. O clube formador tem direito a receber em cada venda de acordo com o período que o atleta em questão passou por cada agremiação entre 12 e 23 anos de idade e pode variar entre 0,25% a 5%. No caso de Gerson, o Fluminense tem direito a 2,7% em cada transferência do jogador. O meia esteve no Flu dos 7 aos 18 anos, quando foi vendido para a Roma, da Itália.

Gerson foi revelado pelo Fluminense, se transferiu para a Roma, foi emprestado a Fiorentina, ambas da Itália, e acabou negociado com o Flamengo em 2019. Após ser campeão da Libertadores e bicampeão brasileiro foi negociado com o Olympique de Marselha, da França, no ano passado. Após perder espaço no meio de 2022 acabou recontratado pelo Rubro-Negro.