Keno atuará pelo Fluminense em 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 01/01/2023 17:41

Rio - Fim de férias. Os jogadores do Fluminense vão se reapresentar nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Carlos Castilho. O recesso, que foi de 49 dias, iniciou no dia 13 de novembro, quando o Tricolor venceu o Bragantino por 1 a 0, pelo Brasileirão. Para 2023, o elenco tricolor terá quatro novos nomes, além de vários já conhecidos.

Para esta temporada, o Fluminense contratou o goleiro Vitor Eudes, do Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Guga, o zagueiro Vitor Mendes, o atacante Keno, esses três do Atlético-MG, além do meio-campista Lima, do Ceará.

Enquanto isso, seis jogadores saíram do Tricolor. O goleiro Marcos Felipe, o lateral-esquerdo Pineida, o zagueiro David Duarte, o volante Wellington e os atacantes Matheus Martins e John Kennedy, se despediram do clube.

Veja o elenco do Fluminense para 2023:

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Pedro Rangel

Laterais-direitos: Samuel Xavier, Guga e Calegari

Laterais-esquerdos: Jorge e Cristiano

Zagueiros: Nino, Manoel, David Braz, Vitor Mendes e Luan Freitas

Volantes: André, Martineli, Yago, Felipe Melo e Alexsander

Meias: Ganso, Nathan, Jhon Arias, Michel Araújo e Lima

Atacantes: Keno, Willian Bigode, Marrony, Caio Paulista, Germán Cano e Alan