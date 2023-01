Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 01/01/2023 17:20

Rio - Desde antes da disputa da Copa do Mundo, o nome de Fernando Diniz vem sendo ventilado como um dos possíveis substitutos de Tite. Apesar disso, o Fluminense está seguro que o treinador irá permanecer no clube carioca para a temporada de 2023. As informações são do portal "globoesporte.com".

O Fluminense se precaveu em relação a esse risco ao renovar o contrato com o treinador até o fim de 2024. Caso a CBF deseje contratá-lo, além de convencê-lo a abandonar o projeto tricolor, terá que pagar um valor equivalente a 50% de todo o contrato. Além disso, a postura de Fernando Diniz tem dado segurança aos dirigentes.

O treinador, de 48 anos, está em sua segunda passagem pelo clube carioca. Em 2022, ele dirigiu o Fluminense em 44 partidas, com 26 vitórias, nove empates e nove derrotas. O Tricolor foi semifinalista da Copa do Brasil e terminou o Brasileiro na terceira colocação.