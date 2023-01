Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 01/01/2023

Rio - A temporada de 2022 foi excelente para Jhon Arias. Após um primeiro ano tímido pelo Fluminense, o colombiano foi um dos principais destaques do clube carioca, sendo vice-artilheiro do Tricolor com 16 gols e maior "garçom" com 17 assistências. A grande fase o levou a ser convocador para a seleção do seu país. Em 2023, Jhon Arias quer mais.

"Acredito muito que o sucesso individual venha do sucesso coletivo, e conseguimos unir esses dois fatores no Fluminense em 2022. Tanto eu quanto outros jogadores conseguimos nos destacar pela força coletiva. Em termos de números, sem dúvida foi o melhor da minha carreira. Conseguimos o título do Carioca e fizemos excelente campanha no Brasileiro. Ser convocado para a seleção colombiana pela primeira vez foi a coroação desse grande ano que tive. (...) Sem dúvida um ano muito especial que consegui finalizar com uma boa atuação pela Colômbia. Espero manter o ritmo em 2023 para, primeiro, conquistar títulos com o Fluminense e depois seguir sendo convocado para defender meu país", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Na montagem do elenco para a próxima temporada, o Fluminense manteve a base e fez seis contratações. Na opinião de Arias, o trabalho de Fernando Diniz é o principal trunfo para o Tricolor alcançar títulos em 2023.

"As expectativas são as melhores possíveis. A manutenção do trabalho do Fernando Diniz e comissão é fundamental para que possamos manter o trabalho e evoluir nos aspectos que temos que evoluir. O grupo também vai ser mantido em grande parte e isso facilita não só o nosso entrosamento, mas também a adaptação dos atletas que chegarão. Vamos trabalhar forte para fazer feliz a torcida tricolor", afirmou.