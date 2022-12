Torcida do Fluminense tem feito bela festa no Maracanã, como no duelo com o Palmeiras - MARINA GARCIA// FLUMINENSE

Rio - O Fluminense viveu uma temporada especial com a conexão entre campo e arquibancada. O sucesso do time comandado por Fernando Diniz, que foi semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado no Brasileirão, foi determinante para ultrapassar a marca dos 60 mil sócios e fechar o ano com mais de 64 mil associados, recorde na história do clube.

No planejamento da temporada, o Fluminense esperava atingir a marca de 60 mil sócios. O objetivo foi alcançado no início de agosto. No dia 7 de junho, o clube lançou novos planos, que estavam previstos para 2020, mas teve o lançamento adiado por causa da pandemia da Covid-19. Na época do lançamento, o Tricolor tinha 37 mil associados.

A explosão de associados foi ocasionada pela despedida do ídolo Fred. Na ocasião, o Fluminense saltou de 37 mil sócios para mais de 50 mil. As boas campanhas na Copa do Brasil e Brasileirão na sequência do ano ajudaram ultrapassar a marca de 60 mil, em agosto. Atualmente, o quadro de sócios possui 64.069 torcedores, recorde do clube.

O Fluminense teve em 2022 as suas melhores marcas no Maracanã desde a reabertura do estádio em 2013. Dentro de campo, o terceiro lugar no Brasileirão foi a melhor campanha desde o título do tetracampeonato em 2012. Na Copa do Brasil, foi semifinalista, fase esta que não chegava desde 2015. O Flu ainda terminou o ano com sete jogos de invencibilidade.

Para 2023, o Fluminense já anunciou as contratações do goleiro Victor Eudes, do zagueiro Victor Mendes, do lateral-direito Guga, do lateral-esquerdo Jorge e do atacante Keno. O Tricolor também renovou o empréstimo do meia Nathan e estendeu o vínculo do zagueiro Nino, do volante André, do meia Ganso e do atacante Cano. O clube ainda pretende comprar o restante do passe de Arias.