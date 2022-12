Juan Mácias (primeiro da esquerda para a direita) também atraiu atenção do Internacional - Divulgação / LDU

Publicado 28/12/2022 16:00

Rio - Após contratar seis jogadores para reforçar a equipe de Fernando Diniz, o Fluminense pode fechar em breve com um reforço internacional para a base. O meia Juan Macias, de 17 anos, da LDU, revelou ter conversas avançadas com o clube carioca.

"Se houver possibilidade (jogar no exterior), meu representante está cuidando. Com o Fluminense há algo mais avançado, estão tratando há um mês. Internacional também, faz uma ou duas semanas que surgiu o interesse", afirmou em entrevista à Area Deportiva FM.

O Fluminense deverá ter um encontro em breve com representantes do jogador. A estrutura da base de Xerém é um dos atrativos do clube carioca para finalizar a contratação de Juan Macias.