Manoel renovou com o Fluminense até 2024 - Marcelo Goncalves/Fluminse

Publicado 27/12/2022 10:40

Com contrato renovado até 2024, Manoel teve um ano de confirmação no Fluminense. Titular por boa tarde da temporada pelo segundo ano seguido, o zagueiro vive bom momento pelo Tricolor e também conquistou o primeiro título no clube, o Carioca. E espera por mais em 2023.

"Acho que foi uma grande temporada, mas a gente sabe que sempre tem como evoluir. A conquista do Carioca foi importante, contra um rival, depois de muito tempo sem ganhar, mas a gente sabe do potencial do elenco, da grandeza do clube e vamos em busca de mais", disse o jogador em entrevista ao site 'ge'.



Além de conseguir se firmar na equipe, após início com briga de posição com David Braz, Manoel também mostrou seu faro artilheiro ao fazer sete gols, além de duas assistências.



"Não tenho metas individuais para marcar gols, nada disso. Fico feliz pelo ano, pelos gols marcados, pelo reconhecimento da torcida. Espero que o próximo ano possa ser positivo como esse. Mas, como sempre falo, quando tenho a oportunidade de atacar, de estar na área, vou como se fosse um último prato de comida para tentar marcar", afirmou Manoel.

O desempenho ofensivo rendeu ao zagueiro o apelido de Lukaku, atacante belga da Inter de Milão. O próprio Manoel revelou o apelido, dado pelos companheiros nos treinos, mas que pegou entre os torcedores do Fluminense após um belo gol sobre o Botafogo, na vitória por 1 a 0 pelo Brasileirão, em junho.