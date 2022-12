Fernando Diniz ganhou reforços para 2023 - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 26/12/2022 10:00 | Atualizado 26/12/2022 10:13

Rio - O Fluminense acertou com seis reforços para a temporada de 2023. Porém, nenhum destes reforços foi para a posição de volante. O Tricolor, que perdeu Nonato, na reta final do ano passado, aposta na força da base para encorpar o setor em busca de títulos para a próxima temporada.

No ano de 2022, o Fluminense fechou o ano com André, Martinelli e Yago Felipe como titulares. Além deles, o Tricolor tinha a opção dos experientes Felipe Melo e Wellington para a posição. Em 2023, o clube carioca não terá mais o ex-jogador do Athletico-PR que acabou não renovando contrato.

Porém, dois jovens jogadores voltam a ser opções no setor: Calegari, que durante a temporada passada atuou como lateral-direito, mas com a chegada de Guga, que vai disputar a posição com Samuel Xavier, deverá voltar a integrar o setor de volantes do Fluminense. E Alexsander, que fez sua estreia como profissional no fim de 2022 como lateral-esquerdo, mas com a chegada de Jorge deverá ser aproveitado no meio-campo.

Para a temporada do ano que vem, o Fluminense acertou a contratação do goleiro Vitor Eudes, do zagueiro Vitor Mendes, do lateral-esquerdo Jorge, do lateral-direito Guga, do meia-atacante Lima e do atacante Keno.