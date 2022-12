Nino deverá responder proposta de renovação com o Fluminense até o fim de suas férias - Mailson Santana/Fluminense F.C.

Publicado 26/12/2022 12:59

Rio - O zagueiro do Fluminense, Nino teve seu nome ventilado na imprensa portuguesa como um possível reforço do Sporting. No entanto, segundo o empresário do jogador, Fernando Garcia, essa informação não procede. As informações foram dadas pelo canal do Youtube do jornalista Jorge Nicola.

De acordo com o agente em contato com Nicola, não há qualquer negociação em curso de Nino com o clube de Portugal. Com 60% de seus direitos ligados ao Fluminense, o zagueiro tem contrato até dezembro de 2024. Os outros 40% pertencem ao Criciúma.

O defensor, de 25 anos, é considerado uma das principais peças do Fluminense e já foi alvo de outros clubes europeus como o Galatasaray, da Turquia. Contudo, ele deverá responder uma proposta de renovação com o Tricolor ao fim de suas férias. A tendência é que aceite ficar mais tempo no clube.

O jogador chegou ao Fluminense em 2019 e se tornou titular logo na primeira temporada. Campeão olímpico pela seleção brasileira em 2021, Nino conquistou seu primeiro título pelo Tricolor em 2022 no Carioca.