Mário Bittencourt, presidente do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 08/12/2022 11:56

Rio - Após acertar as renovações do atacante Germán Cano, do meia Paulo Henrique Ganso, do zagueiro Manoel e do técnico Fernando Diniz, o Fluminense está perto de ampliar os vínculos do zagueiro Nino e do meia Michel Araújo. As informações são do portal "globoesporte.com".

Nino, que tem vínculo com o Fluminense até 2024, deverá responder a proposta de renovação com o clube carioca ao fim de suas férias. Ele é considerado uma das principais peças da equipe e a tendência é que aceite ficar mais tempo.

Já Michel Araújo tem contrato até o fim de 2023 e apesar de não ter sido muito utilizado na temporada passada é um atleta que está nos planos de Fernando Diniz. O uruguaio tem 60% dos seus direitos econômicos ligados ao Tricolor, que tem a opção de comprar os outros 40% por 1,2 milhões de dólares (R$ 6,2 milhões) junto ao Racing, do Uruguai.

Além deles, outros jogadores como o volante André e o meia-atacante Jhon Arias também são considerados prioridade no Fluminense para renovação de contrato. Os dois têm vínculos longos, mas o Tricolor que dar valorização salarial aos dois que foram destaques da temporada de 2022.