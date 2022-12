Sócios do Fluminense posam para foto junto com Fred - Foto: Marina Garcia/FFC

Publicado 08/12/2022 19:25

Nesta quinta-feira, 35 sócios do Fluminense visitaram CT Carlos Castilho e conheceram as instalações que abrigam o departamento de futebol do clube. Os tricolores puderam participar do passeio através do resgate de experiências no programa de pontos do Sócio Futebol. Um dos pontos altos da visita foi a presença de Fred, ídolo e atual diretor de Planejamento Esportivo do Flu, que surpreendeu o grupo.

COMO FOI O PASSEIO

O tour foi guiado pelo gerente operacional do Centro de Treinamento do Fluminense, Gustavo Ribeiro. Com ele, os torcedores passaram pelos três campos de treinamento, centro médico, vestiários, piscina, academia, instalações dos departamentos de fisioterapia e, por fim, a sala de imprensa.

“Essa experiência é muito importante, afinal é algo muito diferente do que o sócio tem acesso no seu cotidiano de torcedor. Vivenciar esse espaço, entender a rotina dos atletas no CT, percebendo a complexidade disso aproxima ainda mais o torcedor. Vê-los se surpreendendo e saindo daqui com um olhar ainda mais otimista e orgulhoso é muito legal”, declarou Gustavo Ribeiro, ao site oficial do Flu.

Na visita, a sala de imprensa foi o local de maior descontração. Os sócios viveram um momento como entrevistados e ainda participaram de um sorteio de uma camisa oficial. Foi lá, inclusive, que Fred apareceu para entregar o produto sorteado. Os torcedores, claro, aproveitaram para abraçar e tirar fotos com o ídolo.