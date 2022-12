Marcos Paulo, atacante do Atlético de Madrid, deve ser emprestado ao São Paulo - Divulgação/Atletico de Madrid

Publicado 07/12/2022 15:52

Rio - Mesmo após se oferecer ao Fluminense para um retorno ao futebol brasileiro, o atacante Marcos Paulo, de 21 anos, deve seguir para outro clube da Série A. De acordo com a "Jovem Pam", o São Paulo avançou nas negociações por um empréstimo do jogador até o fim de 2023.

Marcos Paulo pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha, mas já foi emprestado em outras duas oportunidades, para o Famalicão, de Portugal, e Mirandés, também da Espanha. Ele não está nos planos dos Colchoneros para a sequência da temporada.

De acordo com a publicação, o São Paulo busca alinhar os últimos detalhes junto ao clube europeu para poder anunciar a contratação do atacante, que assinou com o Atlético de Madrid em 2021 sem compensação financeira para o Fluminense após recusar proposta de renovação.

Pelo Tricolor, Marcos Paulo disputou 79 partidas, foi titular em 50 e marcou 14 gols.