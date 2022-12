Ganso estendeu seu vínculo no Fluminense por mais dois anos - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Ganso estendeu seu vínculo no Fluminense por mais dois anosFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 04/12/2022 12:31 | Atualizado 04/12/2022 12:40

Rio - O Fluminense anunciou neste domingo a renovação do contrato do meia Paulo Henrique Ganso até o fim de 2025. O camisa 10 tinha vínculo com o Tricolor até o fim de 2023 e as duas partes já negociavam a extensão desde novembro. Alguns detalhes foram acertados e a permanência do jogador foi oficializada.

O veterano de 33 anos foi um dos grandes destaques do Fluminense na temporada de 2022. Além de ter sido peça fundamental para o título carioca, Ganso fez nove gols e distribuiu nove assistências em 57 partidas disputadas neste ano. Valorizado após boas atuações que chegaram perto da grande fase vivida no Santos e no São Paulo, o meia chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros.

Um dos jogadores mais queridos da torcida tricolor, o camisa 10 chegou ao Fluminense em 2019 e assinou contrato válido por cinco anos. O meio-campista teve um bom início, mas perdeu espaço para Nenê a partir de 2020. Depois de quase duas temporadas como reserva, Ganso conseguiu recuperar o seu melhor futebol com a volta do técnico Fernando Diniz e hoje é um dos pilares da equipe.