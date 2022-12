Diniz renovou vínculo com o Fluminense até o fim de 2024 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/12/2022 11:42

Rio - Fernando Diniz terminou 2022 valorizado após boa campanha do Fluminense. O treinador recebeu propostas maiores de outros clubes , mas decidiu renovar com o Tricolor até o fim de 2024. Na temporada, ele levou o time à semifinal da Copa do Brasil e conquistou o terceiro lugar da Série A do Brasileirão. Em sua primeira declaração após assinar o novo vínculo, ele disse que se sente em casa.

"Para mim é uma grande alegria, mas era uma renovação que estava escrito nas estrelas. A gente já tinha toda preparação e era uma questão de esperar um pouco a eleição. Minha total preferência era renovar com o Fluminense. A conversa sempre foi fácil aqui. Tinha um desejo muito grande ficar em um lugar que eu adoro, me sinto totalmente em casa aqui", disse em entrevista ao portal "globoesporte.com".

O novo vínculo será até o fim de 2024 e mesmo com propostas maiores de outras equipes, Diniz preferiu dar continuidade ao trabalho no Fluminense.

"Conforme você vai convivendo com as pessoas, o vínculo fica cada vez mais profundo e eu sou movido a esse tipo de comportamento. Gosto de conviver com as pessoas que eu gosto e que gostam de mim. E aqui a gente foi estreitando cada vez mais os laços em todos os setores do clube. Temos uma harmonia muito grande nas relações humanas e isso pesa muito para mim", pontuou.

Além de ter dado a palavra da renovação caso o presidente Mário Bittencourt fosse reeleito, outras duas questões que contribuíram para a permanência do treinador no Fluminense foi a forte conexão que criou com o clube e a torcida desde sua primeira passagem em 2019. Agora, ele quer continuar essa relação e fortalecê-la buscando títulos.

"Temos que ter, primeiramente, a capacidade de sonhar com as melhores coisas que todos os campeonatos podem oferecer, que são os títulos. Em termos de resultado no campo, temos que procurar acreditar que podemos fazer o melhor, chegar melhor e conquistar o melhor. É o desejo principal que tem que mover a gente. Mas não é algo que precisamos pensar o tempo todo. Temos que viver o processo do trabalho, ganhar todo dia, ser campeão todo dia, no treinamento, na relação com as pessoas", concluiu.