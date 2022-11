Presidente da Ferj, Rubens Lopes entrega chave simbólica de veículo para Marcelo Penha - Foto: Úrsula Nery/Agência FERJ

Publicado 29/11/2022 13:52

Rio - Vencedor do Campeonato Carioca, o Fluminense não recebeu prêmio além da taça. No entanto, o clube foi contemplado com um carro 0km no sorteio realizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na última segunda-feira, com todos os campeões no estado em 2022.

Como representante do Fluminense, o coordenador administrativo, Marcelo Penha esteve na Ferj para receber a chave do veículo do modelo Cronos, que foi doado pela Fiat para o sorteio.

"Queria parabenizar ao Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues e a Fiat, pela doação do carro para sorteio, e ao presidente reeleito do Fluminense, Mário Bittencourt, que ganhou o Cronos. Que faça bom uso do carro em benefício do clube. Que esse seja o primeiro prêmio de uma nova gestão vitoriosa", disse o presidente da Ferj, Rubens Lopes.

Além do Tricolor, que venceu a Série A estadual, o Volta Redonda (campeão da Série A2), Botafogo (campeão do Feminino Adulto), Ceac/Araruama (campeão da Série B1), Barra da Tijuca (campeão da Série B2), Belford Roxo (campeão da Série C), Imperial (campeão do Amador da Capital Sub 17) e Macaé ou Guapimirim (que disputam o título de campeão estadual de Ligas).

Sem premiação nos últimos anos devido à escassez de patrocinadores, o Campeonato Carioca deverá voltar a ter prêmio em dinheiro. A Ferj estuda o valor de R$ 8 milhões para o campeão e R$ 1 milhão para o vice do estadual em 2023, de acordo com o Conselho Arbitral em reunião no início de novembro.