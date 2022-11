Germán Cano (E) e David Braz, dupla do Fluminense, no Stadium 974, no Catar, para a partida entre Brasil e Suíça - Divulgação/Fluminense

Publicado 28/11/2022 17:16

A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 a 0 nesta segunda-feira e garantiu uma das vagas do Grupo G para a fase oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Nas arquibancadas do Stadium 974, Germán Cano e David Braz, do Fluminense, acompanharam mais um passo dos comandados de Tite rumo ao hexa.

Germán Cano, destaque do Tricolor em 2022, inclusive, teve um encontro recente com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e trocou presidentes com o mandatário da entidade, que o elogiou pela performance na temporada - o argentino foi o artilheiro do Brasileirão, com 26 gols.

O Brasil chegou aos seis pontos na fase de grupos do Mundial e volta a campo na próxima sexta-feira (2/12), às 16h, contra Camarões.