Fernando Diniz renovou o contrato com o Fluminense até 2024Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 26/11/2022 20:40

Rio - Reeleito presidente do Fluminense para o próximo triênio, Mário Bittencourt anunciou a renovação do contrato do técnico Fernando Diniz. No seu primeiro ato após a vitória na eleição, o mandatário garantiu a permanência do treinador para os próximos dois anos.

A renovação com o técnico Fernando Diniz já estava encaminhada, tanto é que ele já estava participando das conversas sobre o planejamento para a próxima temporada. Porém, o treinador esperava o resultado da eleição para definir a permanência.

Além de Fernando Diniz, o Fluminense também já renovou os contratos do volante André, do meia Ganso e do atacante Cano, que foram os pilares do time em 2022. O clube tem conversas avançadas para renovar com o zagueiro Nino.

Em 2022, Fernando Diniz comandou o Fluminense em 44 partidas. Foram 26 vitórias, nove empates e nove derrotas, além do terceiro lugar no Brasileirão e a semifinal na Copa do Brasil. O treinador apagou a imagem deixada em 2019 e reconquistou a torcida na sua segunda passagem.

Mário Bittencourt foi reeleito com recorde de votos. O candidato da chapa "Com Amor e Com Vigor" recebeu 2.623 votos, e se tornou o presidente eleito com o maior número de votos recebidos na história do clube. Ao todo, foram 3.661 votos registrados.