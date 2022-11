Mário Bittencourt foi reeleito presidente do Fluminense para o próximo triênio - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 26/11/2022 20:12 | Atualizado 26/11/2022 20:16

Rio - Com recorde de votos, Mário Bittencourt foi reeleito presidente do Fluminense. Em eleição realizada neste sábado (26), na sede das Laranjeiras, o candidato da chapa "Com Amor e Com Vigor" venceu os candidatos de oposição Marcelo Souto, do "Herdeiros de Oscar Cox", e Rafael Rolim, do "Meu Fluminense Acelera". No cargo desde 2019, o mandatário comandará o clube até 2025.

Mário Bittencourt foi reeleito com recorde de votos: 2.623. Ao todo, foram 3.661 votos registrados. O candidato Rafael Rolim recebeu 799 votos, enquanto Marcelo Souto foi votado por 228 sócios. Por ter obtido mais que o dobro dos votos do segundo colocado, a chapa de Mário Bittencourt terá direito a todas as 150 vagas no Conselho Deliberativo do Fluminense, além de ficar com os outros 50 suplentes.

Em 2019, Mário Bittencourt venceu a eleição com 2.225 votos (contra 1.032 votos da chapa do candidato Ricardo Tenório), sendo o presidente eleito com o maior número de votos na história do clube. Na época, eleição também bateu recorde de votos com um total de 3.286 registrados.

Os três candidatos ao pleito votaram. Rafael Rolim foi o primeiro, pela manhã, enquanto Marcelo Souto e Mário Bittencourt chegaram na parte da tarde. Ambos foram acompanhados pela família. O ex-presidente Roberto Horcades (2005-2010), mesmo debilitado, compareceu para votar e apoiou Mário. Ex-jogadores como Romerito, ídolo dos anos 80, também marcaram presença.

A eleição do Fluminense foi realizada com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que disponibilizou 17 urnas eletrônicas. A votação começou a partir das 9h e teve duração até 18h. Os sócios com dois ou mais tempo de contribuição, dos planos Arquiba 60%, Arquiba 60% Toda Terra, Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+ e Maraca+ Família, tinham direito a voto.