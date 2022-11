Caio Paulista no treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 25/11/2022 15:50

Rio - O atacante Caio Paulista, de 24 anos, que na temporada de 2022 atuou como lateral-esquerdo pode estar perto de deixar o Fluminense. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Tricolor deverá receber em breve uma proposta de um clube do exterior pelo jogador.

Em entrevista ao próprio Lessa, o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt afirmou que uma equipe da Série A já havia procurado o jogador e que o Tricolor avalia a possibilidade de negociar Caio.

"Ainda não se concretizou, mas o Caio Paulista teve procura no final do ano de um clube que está entre os seis primeiros do Brasileiro. Tem procuras de clubes de fora do país para vender o jogador. Há uma possibilidade de vendê-lo", afirmou.

Caio Paulista chegou ao Fluminense em 2020 e alternou altos e baixos. Em um período em que vivia uma grande fase, o Tricolor desembolsou no ano passado cerca de R$ 8 milhões por 50% dos direitos do jogador, que pertencia ao Tombense.