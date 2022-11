André é titular absoluto do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

André é titular absoluto do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 24/11/2022 08:30 | Atualizado 24/11/2022 08:33

Rio - Após a boa campanha do Fluminense na temporada de 2023, os torcedores tricolores ficaram preocupados com as possibilidades de jogadores como André e Jhon Arias deixaram o clube carioca no começo do ano que vem. No entanto, de acordo com o presidente Mario Bittencourt isso não vai acontecer. Além de renovar com Ganso, com Diniz e com Cano, o clube carioca está perto de fechar a ampliação do contrato do volante e também do colombiano. A promessa é de manter a espinha dorsal da equipe até o fim da Libertadores.

"André está de férias, quando voltar vamos assinar essa extensão e nós teremos nossa espinha dorsal até o final da Libertadores", afirmou o presidente em contato com o jornalista Victor Lessa.

André, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2025 e deverá ter valorização salarial para seguir até 2026. Já em relação a Jhon Arias, o Fluminense irá tentar comprar o restante dos direitos do jogador que pertence ao Patriotas e ampliar o contrato do clube carioca com o colombiano, que se encerra em 2025.

Em relação a Cano, Fernando Diniz e Ganso, o Fluminense renovou com o atacante até 2025, e encaminhou a renovação com o treinador até 2024 e com o camisa 10 até a temporada de 2025.