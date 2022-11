Fernando Diniz aceitou renovar com o Fluminense até 2024 - Mailson Santana / Fluminense

Fernando Diniz aceitou renovar com o Fluminense até 2024Mailson Santana / Fluminense

Publicado 23/11/2022 21:27

As conversas chegaram ao fim. Um final feliz. Fernando Diniz aceitou renovar seu contrato com o Fluminense até o fim de 2024 caso Mário Bittencourt seja reeleito como presidente do clube nas eleições que acontecem no próximo sábado. O próprio mandatário confirmou a informação ao jornalista Victor Lessa.

Para viabilizar a renovação contratual, Mário Bittencourt revelou que precisou atender alguns pedidos feitos pelo treinador. Entre eles, a manutenção de cerca de 85% do elenco atual e a contratação de 3 ou 4 reforços com sua aprovação.

"Ele pediu a manutenção de pelo menos 85% do elenco e iremos buscar de 3 a 4 reforços com o crivo e escolha dele, em parceria com o scout e o diretor executivo. Assina por mais dois anos até dezembro de 2024", explicou.

Fernando Diniz retornou ao Fluminense em abril de 2022 e comandou uma incrível temporada no tricolor carioca, que terminou na terceira colocação do Campeonato Carioca e garantiu a vaga na Copa Libertadores. Além dos resultados, Diniz também é creditado pela recuperação de alguns jogadores, como principalmente Paulo Henrique Ganso.

Mário Bittencourt briga pela reeleição para o triênio de 2023 até 2025 contra os candidatos Marcelo Souto e Rafael Rolim, únicos candidatos que oficializaram ao pleito suas candidaturas para a disputa. As eleições serão realizada na sede do clube em Laranjeiras no próximo sábado (26).