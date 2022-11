André foi um dos destaques do Brasileirão em 2022 - Divulgação: Instagram/André

Publicado 22/11/2022 16:22

Rio - O volante do Fluminense André venceu a categoria de melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro, junto a Zé Rafael, do Palmeiras, e Arrascaeta, do Flamengo, na 19ª edição do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta. Único representante do Tricolor nessa premiação, ele agradeceu nas redes sociais.

"Muito honrado em receber mais um prêmio pelo meu desempenho no Campeonato Brasileiro, desta vez, o da TV Gazeta. Obrigado!"

Além desse prêmio, André foi incluso na Seleção da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Brasileirão de 2022. Ele também recebeu o Prêmio Bola de Prata, em cerimônia realizada pela ESPN.

Titular do treinador Fernando Diniz, o volante atuou em 34 jogos da Série A, marcou um gol e deu uma assistência.