Fernando Diniz estreou com vitória pelo FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/11/2022 17:09

Juninho Pernambucano revelou que tentou levar o técnico Fernando Diniz para o Lyon. Durante a transmissão do jogo de abertura da Copa do Mundo na CazéTV, ele disse que até se reuniu com o treinador, mas explicou que o negócio não pôde ser sacramentado porque a Uefa ainda não reconhece o diploma brasileiro.

"Quando voltei pro Lyon como diretor de futebol, me reuni com o Diniz, almoçamos juntos, conversamos. Queria muito levar o Diniz, (mas) infelizmente o diploma brasileiro não é reconhecido ainda na Uefa. Foi isso que impediu", contou Juninho Pernambucano.

Ídolo do Vasco e do Lyon como jogador, Juninho Pernambucano retornou ao clube francês em 2019 para exercer o cargo de diretor esportivo. Ele permaneceu lá até janeiro deste ano.