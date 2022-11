Germán Cano - Mailson Santos / Fluminense

Publicado 18/11/2022 18:00

Rio - De contrato renovado com o Fluminense até o fim de 2025, o atacante Germán Cano, de 34 anos, recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior. No entanto, o desejo do argentino de seguir no Tricolor acabou pesando, fazendo inclusive com que o atacante nem ouvisse as propostas de outros clubes. As informações são do jornalista Victor Lessa.

A negociação caminhou de forma rápida em favor do Fluminense devido ao desejo do atacante de continuar marcando época no Tricolor. Em sua primeira temporada, Cano marcou 44 gols em 70 partidas. O atual vínculo ia até o fim do ano que vem, mas a partes acabaram acelerando o acordo para ampliar até dezembro de 2025.

Antes de defender o Fluminense, o atacante passou por duas temporadas no Vasco. Cano viveu grandes momentos com a camisa do Independiente Medellín, da Colômbia. Além disso, passou por clubes importantes como Pachuca, León, ambos do México e pelo Lanús, da Argentina.