Cristiano disputou 35 partidas pelo Fluminense em 2022 - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/11/2022 15:44

Rio - Investimento de maior peso para os cofres do Fluminense em 2022, tendo custado cerca de R$ 9 milhões, o lateral-esquerdo Cristiano não está nos planos do clube para a próxima temporada. A informação foi publicada pelo site "NETFLU".

Cristiano não vingou com a camisa do Tricolor. O jogador disputou 35 partidas neste ano, marcou um gol e contribuiu com apenas uma assistência na campanha que deu ao Fluminense a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com vaga direta para a fase de grupos para a Libertadores.

Tendo assinado com o lateral-esquerdo até o fim de 2024, a ideia de gestão comandada pelo presidente Mário Bittencourt é procurar novos destinos para Cris Silva, seja em negociação definitiva ou por empréstimo.