John Kennedy - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 18/11/2022 09:00 | Atualizado 18/11/2022 09:19

Rio - A temporada de 2022 não foi como o esperado para John Kennedy, porém, considerado uma das grandes promessas da base do Fluminense, o atacante pode viver um novo momento no ano que vem. Ainda de férias, o jogador, de 20 anos, voltou antes do recesso para treinar com a equipe sub-23 e também se destacou em jogo-treino contra o Bragantino.

John Kennedy irá completar 21 anos no ano que vem, com isso não poderá mais fazer parte da equipe sub-20. A esperança é que o atacante consiga vencer as dificuldades extracampo e se torne integrante do elenco profissional para ser utilizado por Fernando Diniz.

Em 2022, o jovem passou por alguns problemas de indisciplina e pouco atuou como profissional. Nas temporadas anteriores, John Kennedy viveu momentos importantes como na reta final do Brasileiro de 2020, quando chegou a ser titular e ajudar o Fluminense na classificação para a Libertadores. E principalmente no clássico contra o Flamengo, no Brasileiro de 2021, quando foi decisivo, marcando duas vezes na vitória por 3 a 1 no Maracanã.