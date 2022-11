Germán Cano encaminhou a renovação com o Fluminense - Mailson Santana/FFC

Publicado 17/11/2022 19:29 | Atualizado 17/11/2022 19:56

Rio - Germán Cano está próximo de ser jogador do Fluminense por mais dois anos. O jogador aceitou a proposta de renovação feita pelo Tricolor e encaminhou a extensão do vínculo até dezembro de 2024. O contrato será assinado após as férias, quando o artilheiro retornará ao Brasil. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

O atual contrato de Cano era válido até dezembro de 2023. Com isto, o argentino estaria livre para assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. A renovação ocorreu de forma tranquila, com conversas que caminharam bem e agradaram ambas as partes.

Germán Cano está se preparando para viajar para o Catar, onde irá assistir a Copa do Mundo. O jogador não esteve na lista dos 55 pré-convocados pelo técnico Lionel Scaloni, e, por isto, não tem chances de disputar o Mundial, mesmo caso haja lesão de algum jogador.

O argentino foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro deste ano, com 26 gols marcados. Neste ano, Germán Cano esteve em campo em 69 partidas, marcando 44 gols e dando sete assistências para seus companheiros.