Acidente envolvendo um colaborador ocorreu na sede das Laranjeiras - Marina Garcia/Fluminense F.C.

Publicado 15/11/2022 21:58 | Atualizado 15/11/2022 21:59

Nesta terça-feira, os candidatos da oposição Rafael Rolim e Marcelo Souto registraram as candidaturas para o cargo de presidente do Fluminense. Cada um obteve as necessárias 200 assinaturas de sócios do clube para inscreverem as respectivas chapas.

Mário Bittencourt, que tenta a reeleição para o triênio 2023-2025, registrou a chapa no último sábado. Já Ademar Arrais abriu mão da candidatura na semana passada para que a oposição conseguisse se unir, mas isso não aconteceu.

Vale lembrar que, a pedido do próprio clube, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) designará um promotor para acompanhar as eleições que definirão o presidente, vice-presidente e os integrantes do Conselho Deliberativo do Tricolor. Essa iniciativa, de acordo com o Flu, visa trazer maior transparência, lisura e segurança jurídica à votação.

Além disso, como já aconteceu já em outras oportunidades, a eleição será feita com urnas eletrônicas do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). A votação, que está marcada para o dia 26 de novembro, será apenas presencial, na sede de Laranjeiras.

OS TRÊS CANDIDATOS

Mário Bittencourt tem 44 anos e pertence ao grupo político "Tricolor de Coração". Ele, inclusive, foi advogado do Flu nas gestões de David Fischel, de Roberto Horcades e de Peter Siemsen. No passado, ele também foi gerente de futebol com Horcades e vice de futebol com Peter. Atualmente, é o presidente do clube.

Marcelo Souto tem 36 anos e pertence ao grupo político "Esperança Tricolor". Ele foi conselheiro do Flu na gestão de Pedro Abad e foi pré-candidato ao pleito de 2019, mas não conseguiu o número de assinaturas suficientes para registrar a chapa.

Rafael Rolim tem 43 anos e não está vinculado a nenhum grupo político do Tricolor. Ele nunca foi conselheiro ou ocupou algum cargo no Fluminense. Por outro lado, fez parte da chapa de Ricardo Tenório na eleição de 2019 e, em caso de vitória, seria o VP jurídico. Atualmente, Rolim é Subprocurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro.