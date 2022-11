André - Marcelo Goncalves / Fluminense

AndréMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 14/11/2022 18:14

Rio - Eleito para a seleção do Brasileirão de 2022, o volante do Fluminense, André, recebeu mais um prêmio nesta segunda-feira. O jogador fez parte da equipe titular do "Bola de Prata", da Espn. Após receber o troféu, o volante exaltou o trabalho de Fernando Diniz.

"Primeiramente exaltar o trabalho do Diniz. Muita correria, movimentação. Ele costuma falar que é o caos. Quanto mais tiver o caos no jogo, melhor. Treinamos muito e refletimos demais. Quando acontece o caos, é muito bom", afirmou.

Além de André, outro jogador do futebol que foi premiado foi Germán Cano. O atacante, de 34 anos, foi o artilheiro do Brasileirão com 26 gols e o maior goleador do ano no futebol brasileiro com 44 bolas nas redes.