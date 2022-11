André é titular absoluto do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/11/2022 17:44

Rio - O atacante Matheus Martins, de 19 anos, está perto de deixar o Fluminense para defender a Udinese, da Itália, porém, a negociação deverá garantir a permanência de um jogador fundamental no elenco: o volante André, de 21 anos. As informações são do portal da "ESPN".

De acordo com o site, a transferência do atacante deverá render cerca de R$ 50 milhões ao Fluminense. Esse valor seria suficiente para garantir uma tranquilidade aos cofres do clube no ano que vem e manter André para a disputa da Libertadores, prioridade do Tricolor em 2023.

O volante, de 21 anos, é titular de Fernando Diniz e um dos principais destaques do Fluminense. Com contrato até 2025, o Tricolor só deverá se desfazer do jogador em caso de uma proposta muito acima dos padrões.