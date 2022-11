Fluminense venceu mais uma na temporada - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 13/11/2022 18:06

São Paulo - A grande temporada de Germán Cano no Fluminense terminou com mais uma escrita sendo quebrada. O argentino decidiu novamente e deu a vitória para o Tricolor por 1 a 0 sobre o Bragantino. Com mais um gol, o centroavante finalizou a temporada com 44 gols, superando os marcas de Gabigol em 2019 e de Neymar em 2012, sendo o jogador a fazer mais gols num ano no futebol brasileiro desde 2008.

Com o resultado, o Fluminense encerrou sua participação no Brasileiro na terceira colocação com 70 pontos. Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Tricolor não conseguiu o vice-campeonato, porque o Internacional derrotou o Palmeiras por 3 a 0.

A partida entre Fluminense e Bragantino começou com uma velocidade grande, apesar do forte calor que fazia em Bragança Paulista. Com poucos minutos de partida, as duas equipe perderam grandes oportunidades. Os donos da casa com Alerrandro e os cariocas com Cano.

Aos poucos, o clube carioca começou a impor o seu ritmo e teve duas boas oportunidades. Aos nove minutos, após bela jogada coletiva, Arias apareceu bem e finalizou para fora. Depois foi a vez de André arriscar de fora da área para boa defesa de Cleiton.

Aos 24 minutos, o Bragantino teve uma penalidade marcada em seu favor de Alexsander em Artur. Porém, por interferência do VAR, o lance foi anulado devido a uma irregularidade antes do começo da jogada. Logo depois que a bola voltou a rolar, o Fluminense saiu na frente. Aos 30 minutos, Jhon Arias iniciou jogada e Cano finalizou com perfeição.

Os últimos minutos do primeiro tempo foram bem tensos. A arbitragem comandada por Jean Pierre Gonçalves Lima deixou o jogo correr demais irritando ambas as equipes. Apesar disso, a primeira etapa foi encerrada sem maiores problemas.

Na segunda etapa, o Fluminense reduziu bastante o seu ritmo e deu campo para o Bragantino. Os paulistas criaram algumas oportunidades, mas nada que conseguisse alterar o placar. No fim, o Tricolor segurou o resultado e terminou o Brasileiro com mais uma vitória.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 1 FLUMINENSE



Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Renda / Público: R$ 157.160,00 / 4.706 torcedores

Cartões Amarelos: Alerrandro, Ramon, Aderlan (Bragantino). André e Yago Felipe (Fluminense)

Cartões Vermelhos: -

Gols: Germán Cano, aos 30 minutos do primeiro tempo



BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Lamónico, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Nathan Carvalho), Raul (Bruninho) e Lucas Evangelista (Hyoran); Arthur, Alerrandro (Guilherme Santos) e Gabriel Novaes (Ramon). Técnico: Marcinho (interino).



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (David Braz) e Alexsander; André, Martinelli (Felipe Melo), Yago Felipe (Nathan) e Matheus Martins (Michel Araújo); Arias e Germán Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz.