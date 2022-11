Nathan - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Rio - Uma das principais dúvidas em relação ao elenco do Fluminense para 2023 é a permanência de Nathan. O apoiador, de 26 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Neste domingo, contra o Bragantino, o jogador poderá ter sua última oportunidade para mostrar que vale a pena o investimento para seguir no Tricolor.

Emprestado pelo Atlético-MG até o fim do ano, Nathan tem sua venda fixada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). O valor é considerado alto para os padrões do Fluminense, mas Fernando Diniz deseja sua permanência no ano que vem. O Tricolor deverá sentar com o Galo para debater a possibilidade de mantê-lo no elenco em 2023.

Nathan nunca conquistou a titularidade pelo Fluminense, mas se tornou uma espécie de 12º jogador no elenco do clube carioca. No total, o apoiador entrou em campo em 37 jogos, fez três gols e deu duas assistências.