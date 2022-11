Germán Cano - Mailson Santana / Fluminense

Germán CanoMailson Santana / Fluminense

Publicado 12/11/2022 12:27 | Atualizado 12/11/2022 14:21

Rio - Artilheiro do Brasil, Germán Cano viveu em 2022 a sua melhor temporada na carreira. Com uma forma física invejável, o argentino, de 34 anos, não é mais um garoto, porém, não pensa em aposentadoria. O centroavante falou sobre como cuidou bem da carreira e projetou encerrar sua passagem no futebol quando completar quatro décadas de vida.

"São muitas coisas que têm que estar dentro das possibilidades para poder jogar até os 40 anos. Ficar com alimentação boa, ficar bem nos treinamentos, não machucar... Sou um jogador que se cuida muito nesse sentido. Só tive uma lesão grande em 2015 no México, ligamento cruzado. Precisei de cirurgia, depois não tive mais, graças a Deus. E sempre quero jogar, não gosto de sair (risos)", afirmou em entrevista ao Globo Esporte.

Com contrato até o fim do ano que vem, Cano já iniciou conversas para renovar contrato com o Fluminense. Mesmo com a boa fase, o argentino garante que não recebeu qualquer proposta e que deseja continuar por muito tempo atuando no clube carioca.

"Não, nada. Estou tranquilo aqui no Fluminense, e espero poder continuar aqui. Estou feliz, e minha família, que é o principal, está desfrutando muito do Rio. Para mim, estar aqui é uma honra e um prazer muito grande", finalizou.