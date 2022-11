Ganso foi um dos principais nomes do Fluminense em 2022 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 11/11/2022 21:57

A temporada ainda não acabou, mas a diretoria do Fluminense já se movimenta nos bastidores para renovar o contrato de Paulo Henrique Ganso. Nesta sexta-feira, o empresário do jogador, Giuseppe Dioguardi, foi ao CT Carlos Castilho e se reuniu com o presidente Mário Bittencourt. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Cabe destacar que, no dia 26 de novembro, ocorrerão as eleições no Fluminense para presidente, vice-presidente e integrantes do Conselho Deliberativo. O clube, então, irá esperar o resultado do pleito para bater o martelo por contratações e por renovações.

Ganso chegou ao Fluminense em 2019, mas despontou nesta temporada. O meia foi um dos destaques do Tricolor tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil e é titular absoluto do time de Fernando Diniz.