Reinaldo tem contrato com o São Paulo até o fim deste anoRubens Chiri /Saopaulofc.net

Publicado 11/11/2022 13:45

Rio - O Fluminense pode ter ficado mais perto de contratar o lateral-esquerdo Reinaldo. De acordo com o portal "UOL", o São Paulo decidiu não renovar o contrato do jogador e ele ficará livre no mercado após o fim do Brasileirão.

Reinaldo deve se reunir com o São Paulo na próxima semana para resolver algumas pendências finais. O jogador, que é o mais longevo do elenco do time paulista, queria uma renovação por mais dois anos, mas o clube acenou com uma proposta de apenas um ano.

O nome de Reinaldo ganhou força nos bastidores do Fluminense por indicação do técnico Fernando Diniz. Ambos trabalharam juntos no São Paulo em 2020. Entretanto, ainda não chegou nenhuma proposta oficial para o lateral-esquerdo. Além do Tricolor, o Grêmio também demonstrou interesse.



Reinaldo soma 366 jogos e 32 gols com a camisa do São Paulo. Em 2022, são 55 partidas, oito gols e oito assistências.