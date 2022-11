Manoel forma dupla de zaga com Nino - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/11/2022 09:30 | Atualizado 11/11/2022 09:40

Rio - O sistema defensivo do Fluminense oscilou bastante na temporada de 2022. Bastante elogiado no começo do trabalho de Fernando Diniz, o setor passou por uma instabilidade grande, principalmente no segundo turno do Brasileiro, porém, na reta final vem sendo um dos grandes responsáveis pela sequência positiva da equipe carioca.

O Fluminense vem de quatro vitórias seguidas no Brasileiro. Nesses confrontos, o clube das Laranjeiras ficou três jogos sem ser vazado. O bom momento da equipe recebeu muitos elogios de Fernando Diniz que apontou o período atual como o melhor de 2022. E o acerto do sistema defensivo tem muito a ver com isso.

"Acredito que os grandes times e pessoas são os que conseguem se fortalecer no momento de descida, de fracasso. No sofrimento a gente acaba elaborando as coisas, ser mais reflexivo, e acaba separando os grandes homens", afirmou o treinador após a vitória sobre o Goiás.

Em terceiro lugar no Brasileiro, o Fluminense tentará contra o Bragantino mais uma vitória para terminar a competição na melhor posição possível. Para ser vice-campeão, terá que derrotar o clube paulista e torcer para o Internacional perder para o Palmeiras, no Beira-Rio.