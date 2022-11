Ganso comandou o meio de campo do Fluminense em 2022 - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/11/2022 13:26

Suspenso para a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo pela última rodada do Brasileirão, Paulo Henrique Ganso encerrou a sua melhor temporada pelo Fluminense desde que chegou. Ao longo de 2022, o meia finalmente conseguiu uma sequência de jogos sem se machucar e foi o maestro do time de Fernando Diniz, fazendo juz à expectativa da torcida desde 2019.



Com 57 partidas na temporada, Ganso superou e muito o seu primeiro ano pelo Tricolor, quando jogou 47 vezes. Em 2022, ele também tem sua melhor marca de gols e assistências no clube, nove cada um. E ainda conseguiu o primeiro título, o Campeonato Carioca.



Ao fazer uma análise de seu desempenho, o camisa 10 aprovou o que fez, mas lamentou apenas não ter conseguido mais conquistas.



"O meu ano foi realmente muito bom, mas é o que eu falei: seria ainda melhor com mais títulos, do que foi esse ano só com o Carioca", afirmou Ganso na zona mista do Maracanã, complementando.



"O importante é que todo mundo foi muito bem esse ano, fizemos uma temporada muito boa, e já estamos pensando em 2023. Falamos no vestiário, agora é pensar em títulos. As pessoas se lembram de quem sai campeão. Faltou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro para conquistarmos".



Renovação de contrato de Ganso

O vínculo do jogador com o Fluminense vai até o fim de 2023, e até o momento não há uma definição se haverá renovação. O meia prefere, inclusive, esperar a eleição no clube, em 26 de novembro, para depois tratar do assunto.



"É difícil até falar com o Mário (Bittencourt), porque tem eleição agora, a gente não sabe se ele vai se reeleger ou não. Então tem que esperar um pouquinho. Mas, independente disso eu ainda tenho um ano de contrato. O mais importante é eu estar feliz, com a minha família, e estar me divertindo em campo", disse.