Alexsander foi titular em seu segundo jogo como profissional no Fluminense - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/11/2022 11:00 | Atualizado 10/11/2022 11:04

Rio - O volante Alexsander mostrou um bom trabalho dentro de campo na lateral-esquerda diante do São Paulo no último sábado, e nesta quarta-feira foi titular do Fluminense na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no Maracanã. Em entrevista coletiva, o treinador Fernando Diniz rasgou elogios ao jogador, que é cria de Xerém.

"Ele foi muito bem, executou perfeitamente. O jeito que nós jogamos, mesmo o jogador não sendo específico da posição, o cara que joga como o Alexsander, como foi com o Caio Henrique, está sendo com o Samuel (Xavier), acaba se sentindo bem e desenvolvendo aquilo que pode. E o Alexsander tem um aditivo já que iniciou a carreira na base como lateral-esquerdo. Então, não é grande novidade para ele", disse.

Conhecido por adaptar posições de jogadores, Diniz colhe frutos na Europa. Em 2019, o técnico aproveitou Caio Henrique na lateral esquerda tricolor e hoje o jogador é um destaques da posição no Mônaco, da França. Para o comandante, ele quer extrair o melhor de seus atletas, e é o que faz com Alexsander.

"Eu procuro encaixar sempre os melhores jogadores, e o Alexsander já há algum tempo ele faz parte dos melhores jogadores nos treinamentos, mas tudo tem um timing para fazer. Acho que aconteceu tudo de maneira natural, não teve pressa. Ele madureceu nos treinos e se enturmou. É um momento de alegria para mim, mas não de surpresa, pois já esperava isso que está fazendo. É um jogador que acredito muito, que vai brilhar aqui no Fluminense, conseguir construir uma carreira sólida e vai no tempo dele ir para a Europa também", completou.