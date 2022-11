Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/11/2022

Rio - A vitória sobre o Goiás encerrou com chave de ouro a participação do Fluminense no Rio em jogos do Brasileiro. O resultado garantiu o Tricolor no G-4 e na última rodada, a equipe carioca vai tentar vencer o Bragantino para buscar terminar a Série A na melhor classificação possível. Em entrevista após a vitória sobre o Esmeraldino, Fernando Diniz afirmou que sua equipe irá terminar o ano de 2022 no auge.

"Então o Fluminense de hoje é o melhor Fluminense da temporada. Não especificamente o de hoje, já de algum tempo, que começou contra o Avaí. Acredito que os grandes times e pessoas são os que conseguem se fortalecer no momento de descida, de fracasso. No sofrimento a gente acaba elaborando as coisas, ser mais reflexivo, e acaba separando os grandes homens . Acho que o Fluminense no momento das três derrotas soube se fortalecer e termina a temporada como o melhor Fluminense do ano", disse.

Semifinalista da Copa do Brasil e no G-4 do Brasileiro, o Fluminense bateu na trave, mas não irá conquistar um título de expressão na temporada de 2022. Fernando Diniz admitiu pelo bom trabalho feito pelo clube carioca na temporada, a expectativa por uma conquista que acabou não se concretizando trouxe alguma frustração para o torcedor, elenco e comissão técnica.

"A expectativa que a gente tinha maior era ganhar ao menos um dos campeonatos que a gente tinha chance, principalmente a Copa do Brasil, onde estávamos perto de fazer a final com chances reais de título. No Brasileiro o Palmeiras fez um campeonato muito consistente. Pontuação que o Fluminense pode terminar já deu título brasileiro em algum campeonato aí para trás. Tem uma frustração por não ter ganho, mas ao mesmo tempo uma alegria muito grande pelo orçamento do Fluminense, as dificuldades que a gente tem de competir com equipes mais bem estruturadas financeiramente e também fisicamente, acho que fizemos uma temporada digna de muitos elogios. Jogadores se empenharam muito, tivemos uma conexão instantânea", disse.