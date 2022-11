Fred foi ao Maracanã de metrô para assistir o duelo entre Fluminense e Avaí - Divulgação/Fluminense F.C.

Publicado 09/11/2022 19:16

Rio - Um dos maiores ídolos do Fluminense, o atacante Fred foi ao Maracanã nesta quarta-feira (09) de um jeito diferente. O ex-atacante, que irá assistir ao duelo do Tricolor com o Goiás, resolveu ir ao estádio de metrô, junto de seu filho e de diversos torcedores do clube das Laranjeiras. O momento foi compartilhado pelo Flu em suas redes sociais. Confira:

Meu ídolo está completamente louco da cabeça. Eu te amo, Frederico pic.twitter.com/eJRpn9caKw — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 9, 2022

No vídeo divulgado pelo Fluminense, é possível ver os torcedores do Tricolor, dentro do vagão, brincando com o filho do ex-atacante, cantando "o João Pedro vai te pegar". O canto ficou bastante conhecido quando Fred ainda estava em atividade.

Ao chegar no estádio, Fred seguiu tendo o seu "dia de torcedor". O ex-atacante subiu a rampa do Maracanã com seu filho e foi em direção ao Setor Sul, no meio da torcida, onde assistirá ao duelo com o clube goiano.