Cano já entrou para a história do FluminenseMAILSON SANTANA/ FLUMINENSE

Publicado 09/11/2022 21:16

O atacante Germán Cano alcançou mais um feito importante em 2022. Ao balançar as redes na vitória do Fluminense sobre o Goiás, nesta quarta-feira, o argentino chegou aos 43 gols marcados no ano. Dessa forma, ele se igualou a Neymar e Gabigol como o maior artilheiro do futebol brasileiro em uma única temporada.

Em 2012, quando ainda defendia o Santos, Neymar balançou as redes 43 vezes. Já Gabi, em 2019, alcançou o mesmo número de gols pelo Flamengo.

Cabe destacar que esta é uma temporada histórica para Germán Cano. Neste ano, ele já alcançou as seguintes marcas:

- Se tornou o maior artilheiro do Fluminense em uma única temporada no século;

- Se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Tricolor em uma única temporada;

- Se tornou o maior artilheiro estrangeiro em uma única edição do Campeonato Brasileiro.