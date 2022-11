Ganso é meio-campista do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 09/11/2022 19:57

O meio-campista Paulo Henrique Ganso é desfalque certo para o Fluminense no último jogo da temporada. Isso porque, nesta quarta-feira, o camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Goiás e precisará cumprir suspensão automática na próxima rodada.

O lance que gerou a punição ao meia aconteceu já nos acréscimos do primeiro tempo. Com o jogo parado, Ganso discutiu com Dadá Belmonte, e os dois levaram o cartão amarelo.

Depois de medir forças contra o Goiás, o Tricolor vira a chave para a última rodada do Brasileirão. Sem Ganso, o Flu volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid.