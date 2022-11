Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 09/11/2022 16:00

Rio - A temporada de Germán Cano no Fluminense tem sido fantástica. O jogador, de 34 anos, é o artilheiro do futebol brasileiro em 2022 e muito provavelmente irá terminar como goleador do Brasileirão. No entanto, o alto número de gols foi previsto por Paulo Henrique Ganso no começo da temporada. Em um dos primeiros contatos com o argentino, o apoiador profetizou que o centroavante faria mais de 40 gols em 2022.

"No começo da temporada, eu perguntei para o Cano quantos gols ele tinha feito em 2021: "Aí ele falou acho que 20, por aí", aí eu disse que ele tinha que fazer no mínimo 40, dobrar. E acabou que ele fez mais que isso", afirmou o camisa 10 na FluTV.

No ano passado, Germán Cano fez 19 gols pelo Vasco. Ele dobrou o número ao marcar na vitória do Fluminense sobre o Corinthians. O argentino alcançou e superou os 40 gols na temporada, após balançar as redes em três oportunidades na vitória sobre o São Paulo no último sábado.