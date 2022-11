Jhon Arias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 08/11/2022 19:37

Jhon Arias, do Fluminense, está de volta à seleção colombiana. Nesta terça-feira, o meia foi convocado para defender a Colômbia em um amistoso contra o Paraguai. Este jogo acontecerá no dia 19 de novembro, às 22h (de Brasília), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

CONVOCATORIA COLOMBIA PARAGUAY



Ellos son los elegidos por Néstor Lorenzo para el amistoso internacional.#TodosSomosColombia pic.twitter.com/ouSQdm4E57 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 8, 2022

Vale lembrar que Arias havia sido chamado em junho, para um amistoso contra a Arábia Saudita. Posteriormente, ele ficou de fora da convocação na Data FIFA de setembro. No entanto, o técnico Néstor Lorenzo esclareceu que a ausência se deu por conta de um problema no visto do meio-campista.

Nesta temporada, Jhon Arias se firmou como um dos principais destaques do Fluminense. Em 2022, ele soma 16 gols marcados e 16 assistências distribuídas. Além disso, ele ganhou destaque recentemente em um jornal espanhol ( relembre aqui ).